Eutelsat: démission d'un administrateur non exécutif

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Eutelsat Group indique que son conseil d'administration a été informé, le 2 avril, de la démission de Hanwha Systems UK Ltd, représenté par Joo-Yong Chung, en tant qu'administrateur non exécutif, avec effet immédiat.





Valeurs associées EUTELSAT 3,9850 EUR Euronext Paris 0,00%