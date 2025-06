Eutelsat : décroche de -15% vers 3,05E information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 12:53









(CercleFinance.com) - Eutelsat décroche de -15% vers 3,05E et la correction amorcée la veille sous 4,01E (à l'ouverture) risque de se poursuivre en direction de 2,77/2,80E.

NB: un 'gap' s'est ouvert au-dessus de 2,53E le 18 juin.





Valeurs associées EUTELSAT 3,2750 EUR Euronext Paris -9,53%