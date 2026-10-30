Eutelsat décroche après ses résultats, les analystes sont prudents

(Zonebourse.com) - Après avoir publié un chiffre d'affaires plutôt décevant, plombé par la contraction de la division Vidéo, le titre cède près de 4% ce matin à Paris, autour des 1,93 euro. Deutsche Bank et Stifel restent à "conserver" sur la valeur avec des cibles de cours inchangées.

Eutelsat a publié hier soir un chiffre d'affaires de 286 MEUR au premier trimestre de son exercice 2026-2027, en recul de 2,4% en données publiées et de 0,9% à données comparables. La performance ressort sous les attentes du consensus (310 MEUR) pénalisée par la faiblesse de l'activité Vidéo (-17,8%, à 110 MEUR). A l'inverse, la Connectivité progresse de 11,9%, portée notamment par la croissance de 30,1% des revenus LEO. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels, dont une croissance supérieure à 30% des activités LEO et une marge d'EBITDA globalement stable.

Le groupe a également annoncé l'entrée en phase de construction du programme européen IRIS², permettant d'intégrer 8,9 MdsEUR de revenus futurs à son carnet de commandes, désormais porté à 12,1 MdsEUR. Les revenus de construction devraient toutefois générer des marges initialement très limitées.

Pas de changement chez les analystes

Dans ce contexte, Deutsche Bank et Stifel confirment leurs conseils "conserver" sur Eutelsat, avec des objectifs de cours inchangés à respectivement 2,1 EUR et 2 EUR.

Deutsche Bank estime que le premier trimestre décevant impose une accélération de l'activité sur le reste de l'exercice pour atteindre les objectifs annuels. Le broker anticipe néanmoins une amélioration progressive des tendances dans la vidéo, soutenue par les récents renouvellements de contrats, tout en restant prudent sur la stabilisation des activités GEO.

Stifel considère pour sa part que la demande croissante de solutions de communication souveraines en Europe constitue un soutien structurel au modèle multi-orbite d'Eutelsat. Le courtier souligne également que le programme IRIS² renforce sensiblement la visibilité à long terme, même si sa contribution à la rentabilité devrait rester limitée durant la phase de construction.

Enfin, AlphaValue juge les résultats trimestriels "globalement corrects", mais anticipe une légère réaction négative du titre en Bourse, compte tenu de sa forte progression au cours des trois dernières semaines.

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