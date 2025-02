Eutelsat creuse ses pertes au premier semestre

(AOF) - Eutelsat a enregistré une perte nette attribuable à 873,2 millions d'euros, contre - 191,3 millions d'euros un an plus tôt, au premier semestre de l'exercice 2024-2025. L'Ebitda ajusté publié s'élève à 334,9 millions d'euros, en repli de 8,4 %. La marge d'EBITDA ajusté s'établit à 55,1 % à taux de change constant (55,2 % en publié) comparé à 54,8 % sur une base comparable (63,8% en publié).Le chiffre d'affaires ressort à 606,2 millions d'euros, en hausse de 5,9 % sur une base publiée et en hausse de 4,4 % sur une base comparable.

Au 31 décembre 2024, le carnet de commandes s'établit à 3,7 milliards d'euros contre 3,9 milliards d'euros au 31 décembre 2023.

En guise de perspectives, le groupe indique que "la performance du premier semestre permet de confirmer les objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'exercice 2024-25, ainsi que les objectifs de chiffre d'affaires des quatre Activités opérationnelles pour l'exercice 2025, sensiblement équivalents à ceux de l'exercice 20244, avec une marge d'EBITDA ajusté légèrement inférieure à celle de l'exercice 2024".

"Néanmoins, ces objectifs s'avèrent plus ambitieux à la lumière du contexte difficile dans le haut débit grand public assuré par le GEO", prévient Eutelsat qui indique que les dépenses d'investissement brutes pour l'exercice 2024-25, qui devaient initialement se situer dans une fourchette comprise entre 700 et 800 millions d'euros, sont désormais attendues en recul d'environ 200 millions d'euros, dans une fourchette comprise entre 500 et 600 millions d'euros.

Changements au sein du conseil d'administration

Le groupe a procédé à des changements au sein de son conseil d'administration, le groupe français de satellites souhaitant "gagner en agilité dans le processus de prise de décision face à l'évolution accélérée de l'industrie satellitaire".

Quatre membres du conseil d'administration actuellement en fonction, à savoir Mia Brunell, Esther Gaide, Cynthia Gordon et Fleur Pellerin, ont présenté leur démission.

Le groupe a, par ailleurs, annoncé la nomination de Michel Combes en qualité d'administrateur indépendant, et le souhait de Dominique D'Hinnin de quitter ses fonctions de Président et de membre du Conseil d'administration d'Eutelsat Group.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième opérateur mondial de satellites de télécoms créé en 1977, avec une part de marché de 16 % ;

- Chiffre d’affaires de 1,16 Md€ généré par 34 satellites en opération, réparti entre la vidéo pour 62 %, les data et vidéo professionnelles pour 14 %, le haut débit fixe pour 16 %, les services aux gouvernements pour 12 % et la connectivité mobile pour 10 % ;

- Diversité internationale entre l'Europe (28 %), les Amérique (21 %), l'Afrique du nord-Moyen-Orient (20 %), l'Europe centrale (12 %), l'Afrique sub-saharienne (8 %), la Russie (8 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur la génération d’autofinancement libre via des contrats de 10 à 15 ans -durée de vie d'un satellite- et le retour à la croissance via la vidéo et à la connectivité ;

- Capital détenu à 25,9 % par BPIFrance, à 10,4 % par CMA-CGM, 7,9 % par le Fonds stratégique d’investissement et à 5,2 par Bharti, Dominique d'Hinnin présidant le conseil d'administration de 11 membres et Eva Berneke nouvelle directrice générale ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette de 2,8 Mds€ (levier de la dette de 3,4), face à un autofinancement libre de 462 M€ et 1,5 Md€ de liquidités.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : accélération de la croissance dans la vidéo (Haut débit avec ViaSat et Haute définition) et dans la connectivité, réorganisées en 2 pôles avec 4 défis :

- lancement de la solution de services managés Eutelsat Advance,

- projet Comète de retour à la croissance,

- entrée en service de capacités substantielles à partir de l’exercice 2023-24,,

- intégration totale de OneWeb, détenu à 22,9 % ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires ;

- Stratégie environnementale :

- structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, gérer les débris spatiaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres,

- en cours d’audit avant définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 ;

- Attente du 2nd versement, de 382 M€, dû par la Commission fédérale américaine des communications;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 3,4 Mds€ et, pour OneWeb, de 900 M€.

Défis

- Gain de contrats au Brésil et, en Asie, partenariat avec Thaicom ;

- Après une hausse de 36 % du bénéfice net, objectifs 2023-24 d’un autofinancement libre de 420 M€ et d’un retour à la croissance des revenus

- Suspension du dividende jusqu’en 2025 en raison de l’intégration future de OneWeb.