Eutelsat: contrat entre DAZN et EI Tower pour Hotbird

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce que la plateforme de divertissement sportif DAZN a signé un contrat pluriannuel avec le fournisseur italien de services vidéo EI Towers, pour compléter leur distribution de contenus chez les foyers italiens via ses satellites Hotbird.



DAZN distribuera ainsi deux chaines HD, une chaine à plein temps et une chaine évènementielle, via le paquet de télévision par satellite gratuit Tivùsat (qui diffuse actuellement plus de 180 chaines de radio et de télévision), à la position 13° Est.





