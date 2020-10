Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat confirme l'ensemble de ses objectifs financiers Reuters • 29/10/2020 à 17:53









29 octobre (Reuters) - Eutelsat annonce jeudi: * UN CA DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE 307 MILLIONS D'EUROS, SOIT -1,9% SUR UNE BASE COMPARABLE ; CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL À -0,7% * UN CARNET DE COMMANDES À 4,4 MILLIARDS D'EUROS, SOIT +3% SUR UN AN * CONFIRME L'ENSEMBLE DES OBJECTIFS FINANCIERS (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -3.34%