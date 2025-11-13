 Aller au contenu principal
Eutelsat conclut un accord avec MSTelcom en vue du déploiement de LEO en Angola
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 10:28

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* ACCORD DE DISTRIBUTION CONCLU AVEC MSTELCOM EN VUE DU DÉPLOIEMENT DE SERVICES DE CONNECTIVITÉ LEO EN ANGOLA

Texte original https://tinyurl.com/39e2zs9w Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

EUTELSAT
3,3600 EUR Euronext Paris +3,70%
