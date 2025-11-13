Eutelsat conclut un accord avec MSTelcom en vue du déploiement de LEO en Angola

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
L'énergéticien français EDF va étendre son offre de contrats d'électricité à long terme adossés au parc nucléaire en ciblant notamment les fournisseurs et producteurs d'électricité, a annoncé le groupe jeudi. EDF, qui compte ainsi sécuriser davantage sa production ...
Lire la suite
par Andy Bruce et Suban Abdulla La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, freinée par la cyberattaque de septembre contre Jaguar Land Rover, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par ...
Lire la suite
par Mimosa Spencer Avec la récente envolée en Bourse du luxe, la pression monte autour des géants français du secteur LVMH et Kering, propriétaire de Gucci, pour démontrer que les signes de reprise manifestés au troisième trimestre peuvent se traduire par un redressement ...
Lire la suite
Le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007 aura lieu du 16 mars au 3 juin prochains, a annoncé jeudi la cour d'appel de Paris. L'ancien président de la République a été condamné le 25 septembre ...
Lire la suite
