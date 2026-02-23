 Aller au contenu principal
Eutelsat Communications annonce une émission d’obligations senior de €1,5 mld
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 08:33

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS SENIOR D’UN MONTANT DE 1,5 MLD D’EUROS

* LES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE EN 2031 ET 2033

* A L’INTENTION D’UTILISER LE PRODUIT BRUT DE L’ÉMISSION, AINSI QUE LES TIRAGES EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE FACILITÉ D’UN MONTANT INITIAL DE 400 MLNS D’EUROS

* REMBOURSER INTÉGRALEMENT LES OBLIGATIONS DE 600 M€ À 2,25 % À ÉCHÉANCE EN 2027

* REMBOURSER INTÉGRALEMENT LES OBLIGATIONS DE 600 M€ À 9,75 % À ÉCHÉANCE EN 2029

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EUTELSAT
2,2150 EUR Euronext Paris +1,84%
