Eutelsat Communications annonce une émission d’obligations senior de €1,5 mld

* UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS SENIOR D’UN MONTANT DE 1,5 MLD D’EUROS
* LES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE EN 2031 ET 2033
* A L’INTENTION D’UTILISER LE PRODUIT BRUT DE L’ÉMISSION, AINSI QUE LES TIRAGES EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE FACILITÉ D’UN MONTANT INITIAL DE 400 MLNS D’EUROS
* REMBOURSER INTÉGRALEMENT LES OBLIGATIONS DE 600 M€ À 2,25 % À ÉCHÉANCE EN 2027
* REMBOURSER INTÉGRALEMENT LES OBLIGATIONS DE 600 M€ À 9,75 % À ÉCHÉANCE EN 2029
