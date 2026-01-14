 Aller au contenu principal
Eutelsat choisi pour connecter un voilier historique indien
14/01/2026

Eutelsat a annoncé mercredi avoir été choisi en vue de fournir les services de connectivité de son réseau OneWeb à bord du Kaundinya, un voilier mythique de la marine indienne engagé dans une expédition historique.

Le projet Kaundinya est décrit par les autorités indiennes comme une initiative emblématique visant à retracer les anciennes routes commerciales maritimes, tout en célébrant le patrimoine et la fierté nationale dans le domaine maritime.

Construit selon les techniques navales ancestrales indiennes, avec des planches soigneusement cousues, le voilier incarne un patrimoine maritime vivant.

Pour assurer une communication continue tout au long du voyage, la technologie haut débit OneWeb d'Eutelsat, reposant sur des satellites en orbite basse (LEO), a été déployée à bord. Elle doit permettre aux équipes à bord de rester connectées en temps réel, même au milieu de l'océan.

Le Kaundinya a quitté Porbandar, dans l'Etat du Gujarat, le 29 décembre 2025, pour rejoindre le port de Mascate, à Oman. Il porte le nom du légendaire navigateur Kaundinya, réputé pour avoir traversé l'océan de l'Inde à l'Asie du Sud-Est dans l'Antiquité.

