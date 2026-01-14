Eutelsat choisi pour connecter un voilier historique indien
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 17:11
Le projet Kaundinya est décrit par les autorités indiennes comme une initiative emblématique visant à retracer les anciennes routes commerciales maritimes, tout en célébrant le patrimoine et la fierté nationale dans le domaine maritime.
Construit selon les techniques navales ancestrales indiennes, avec des planches soigneusement cousues, le voilier incarne un patrimoine maritime vivant.
Pour assurer une communication continue tout au long du voyage, la technologie haut débit OneWeb d'Eutelsat, reposant sur des satellites en orbite basse (LEO), a été déployée à bord. Elle doit permettre aux équipes à bord de rester connectées en temps réel, même au milieu de l'océan.
Le Kaundinya a quitté Porbandar, dans l'Etat du Gujarat, le 29 décembre 2025, pour rejoindre le port de Mascate, à Oman. Il porte le nom du légendaire navigateur Kaundinya, réputé pour avoir traversé l'océan de l'Inde à l'Asie du Sud-Est dans l'Antiquité.
