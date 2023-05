Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: choisi par Orby Elevate pour diffuser son bouquet information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 18:13









(CercleFinance.com) - La société Eutelsat Communications annonce avoir été retenue par Orby Elevate pour la diffusion en réception directe (DTH) de ses premiers services audiovisuels grand public en langue anglaise à travers le territoire des États-Unis grâce au satellite EUTELSAT 117 West A.



Orby Elevate propose à l'ensemble de ses abonnés présents sur le territoire américain un éventail de services audiovisuels à vocation tant laïque que confessionnelle.



Eutelsat précise que son satellite EUTELSAT 117 West A s'appuie sur une technologie de pointe capable d'assurer une couverture hémisphérique dans les bandes C et Ku, ainsi qu'une couverture régionale de grande puissance en bande Ku au-dessus de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.



' Nous saisissons une formidable occasion de mettre à profit les infrastructures existantes précédemment déployées autour de la version initiale d'Orby, ainsi que la couverture inégalée du puissant satellite EUTELSAT 117 West A pour proposer une plateforme de distribution de contenus destinés aux familles à travers l'ensemble du territoire américain, et ce pour un coût abordable', a commenté Ricardo Dias, Directeur général par interim d'Orby Elevate.





