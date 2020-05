Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat-Chiffre d'affaires en baisse de 6% en janvier-mars Reuters • 14/05/2020 à 17:52









14 mai (Reuters) - Eutelsat Communications SA ETL.PA a publié jeudi les résultats suivants pour la période janvier-mars, troisième trimestre de son exercice décalé: * CHIFFRE D'AFFAIRES EN REPLI DE 6,0% SUR UN AN À 322 MILLIONS D'EUROS, SUR UNE BASE COMPARABLE * CARNET DE COMMANDES DE 4,2 MILLIARDS D'EUROS REPRÉSENTANT 3,2 ANNÉES DE CHIFFRE D'AFFAIRES * LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ACTIVITÉ BROADCAST EST STABLE SUR UN AN ET A RENOUÉ AVEC LA CROISSANCE (+2,1%) PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT * LES EFFETS DU CORONAVIRUS, ENCORE LIMITÉS AU TROISIÈME TRIMESTRE, SERONT PLUS PRONONCÉS AU QUATRIÈME TRIMESTRE, REPRÉSENTANT UN RISQUE POUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE L'ORDRE DE 20 MILLIONS D'EUROS * LES EFFETS DE L'ÉPIDÉMIE DE NOUVEAU CORONAVIRUS DEVRAIENT PERSISTER AU MOINS DANS LES PREMIERS MOIS DU PROCHAIN EXERCICE FISCAL, QUI POURRAIT ÉGALEMENT CONNAÎTRE UN RALENTISSEMENT PLUS GLOBAL DU RYTHME DE MATÉRIALISATION DES NOUVELLES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES * LES PERSPECTIVES FINANCIÈRES RÉVISÉES PUBLIÉES LE 9 AVRIL 2020 SONT CONFIRMÉES * PAR MESURE DE PRUDENCE, LE GROUPE A TIRÉ 300 MILLIONS D'EUROS SUR LES 450 MILLIONS D'EUROS DE FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE D'EUTELSAT * LA POSITION DE LIQUIDITÉ DU GROUPE À FIN MARS EST LARGEMENT SUPÉRIEURE À UN MILLIARD D'EUROS EN INCLUANT LA TRÉSORERIE DISPONIBLE AINSI QUE L'ENSEMBLE DES LIGNES DE CRÉDIT NON UTILISÉES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.96%