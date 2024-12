Eutelsat: cassure des 2,8E confirmé, puis des 2,5E, vise 2,2 information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - Eutelsat chute de -7,5% vers 2,480E : la tendance long-terme, moyen-terme et court-terme reste très baissière et la cassure des 2,80E a validé le risque d'aller tester la base du canal baissier long terme... qui gravite vers 2,200E.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. 2,53 EUR Euronext Paris -5,75%