Eutelsat: Bpifrance est sorti du capital

(CercleFinance.com) - La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé jeudi soir avoir cédé à l'Agence des Participations de l'Etat (APE) tous ses titres Eutelsat , dont l'établissement était actionnaire depuis 2009.



L'opération s'inscrit dans le cadre du projet d'augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros dans lequel l'Etat français s'est engagé, via l'APE, aux côtés d'autres actionnaires stratégiques, dont l'indien Bharti et le français CMA CGM.



Avant la cession de sa participation, Bpifrance détenait autour de 13,6% du capital de l'opérateur satellitaire.



Au moment de son entrée au capital, il y a 16 ans, l'action Eutelsat se traitait autour de 17,6 euros. Elle valait moins de quatre euros ce matin.



Bpifrance se targue néanmoins d'avoir accompagné la transformation du groupe d'un opérateur géostationnaire traditionnel (GEP) positionné sur la vidéo vers un acteur de la connectivité de premier plan, multi-orbites GEO et LEO.



'Dans un marché qui connait de brutales transformations, le groupe Eutelsat est aujourd'hui un des rares acteurs disposant d'une constellation en orbite basse, et constitue une infrastructure stratégique pour la souveraineté européenne', a commenté Nicolas Dufourcq, son directeur général.



'Dans le contexte géopolitique actuel, le groupe acquiert une dimension stratégique et la reprise par l'Etat, au travers de l'Agence des Participations de l'État, en tant qu'actionnaire de référence s'inscrit dans la continuité de l'histoire d'Eutelsat', a-t-il ajouté.



A l'issue des opérations d'augmentation de capital, attendues d'ici à la fin de l'année, l'Etat français devrait détenir 29,99%.





