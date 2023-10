Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: Bharti Space Ltd franchit les 20% du capital information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - La société Bharti Space Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 10 octobre 2023, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société Eutelsat Communications et détenir 21,24% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition hors marché par la société Bharti Space Limited de l'intégralité des 12 974 047 actions Eutelsat Communications préalablement détenues par la société Bharti Global Limited, dans le cadre d'une opération intra-groupe.







Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.99%