Eutelsat: baisse de 5% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Eutelsat affiche un chiffre d'affaires au titre de son troisième trimestre 2022-23 de 272 millions d'euros, en baisse de 5,2% sur une base publiée et de 7,5% sur une base comparable, une performance en ligne avec les attentes de l'opérateur de satellites.



Ce dernier met en avant une amélioration de la tendance du chiffre d'affaires des services aux gouvernements, ainsi qu'une poursuite de la dynamique favorable du haut-débit fixe et de la connectivité mobile en vue de l'entrée en service de K-VHTS et E10B.



Compte tenu de la performance des neuf premiers mois de l'année, Eutelsat confirme son objectif de chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice en cours entre 1135 et 1165 millions d'euros, ainsi que l'ensemble de ses autres objectifs financiers.





