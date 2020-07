Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat attend un CA en légère baisse en 2020-2021 Reuters • 31/07/2020 à 07:45









PARIS, 31 juillet (Reuters) - Eutelsat ETL.PA a publié vendredi les résultats suivants: * CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE 1.276 MILLIONS D'EUROS POUR L'EXERCICE 2019-2020 * DIVIDENDE PAR ACTION DE 0,89 EURO POUR L'EXERCICE 2020 POUR 2019-2020 * EUTELSAT VISE UN CA DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES ENTRE 1.180 ET 1.220 MILLIONS D'EUROS POUR L'EXERCICE 2020-21 Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris 0.00%