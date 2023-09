Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eutelsat: accord de collaboration dans le maritime en Asie information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 10:05

(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec Can Marine Systems dans le domaine des services de connectivité dédiés au secteur maritime.



Aux termes de l'accord, l'opérateur satellitaire va fournir à Can Marine une plateforme technologique de nouvelle génération assurant une couverture des cargos, des ferries et des navires offshore circulant en Asie via ses satellites situés en orbite terrestre géostationnaire (GEO) et en orbite basse (LEO).



Pour ce faire, Eutelsat prévoit de s'appuyer sur son portefeuille de connectivité hybride, baptisé 'Advance', qui permet une gestion de bout en bout du réseau.



Dans son communiqué, le groupe souligne que cet accord témoigne de la solide dynamique dont il bénéficie actuellement dans l'industrie maritime, et tout particulièrement sur le continent asiatique.