Eutelsat: accord-cadre avec la DGA pour le projet NEXUS information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion du Salon du Bourget, Eutelsat indique avoir conclu avec le Ministère français des Armées, à travers la Direction générale de l'armement (DGA) un accord-cadre d'une durée de 10 ans et doté d'un montant maximal d'un milliard d'euros.



Il s'inscrit dans le cadre du projet NEXUS (Neo-Espace pour de multiples (X) Usages Sécurisés), visant à 'renforcer l'approche actuelle de la France en matière de communications militaires spatiales en alliant les ressources militaires et les capacités civiles'.



L'accord avec Eutelsat porte sur la fourniture de ressources spatiales à accès prioritaire (dont celle de la constellation OneWeb), l'hébergement de missions auxiliaires des forces armées françaises, ainsi que le maintien en condition opérationnelle et de sécurité.





