Eutelsat: accord avec MHI pour des lancements de satellites information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group indique avoir signé un accord avec Mitsubishi Heavy Industries (MHI), prévoyant la mise à disposition par MHI d'un lanceur H3 pouvant assurer différentes missions de lancement de satellites à compter de 2027.



Cet accord pour des services de lancement, le premier du genre entre les deux entreprises, 'ajoute encore à la diversité et aux opportunités de lancement qui s'offriront à Eutelsat dans les années à venir', selon l'opérateur de satellites.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. 3,90 EUR Euronext Paris -2,89%