Eutelsat: accord avec le gouvernement britannique pour la connectivité LEO

(Zonebourse.com) - Eutelsat Group annonce que, via sa constellation OneWeb, il fournira des services de connectivité en orbite basse (LEO) au gouvernement britannique, en partenariat avec NSSLGlobal et FCDO Services.



Pour rappel, NSSLGlobal est un acteur majeur des télécommunications par satellite destinées aux marchés du transport maritime, des entreprises, de la défense et des services gouvernementaux, tandis que FCDO Services (Foreign, Commonwealth & Development Office) est le bras opérationnel du gouvernement britannique chargé des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement international.



L'accord prévoit la couverture des ambassades, consulats et autres opérations gouvernementales dans le monde entier, avec un haut débit et une faible latence.



NSSLGlobal assurera la gestion complète des services, garantissant un soutien opérationnel continu.



Cette solution vise à renforcer la résilience et la continuité des missions, notamment diplomatiques, militaires et humanitaires, y compris dans les zones reculées ou sensibles comme les territoires ultramarins des Caraïbes.





