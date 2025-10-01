Eutelsat a signé un accord stratégique avec Tusass au Groenland
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 15:00
Le partenariat permettra d'offrir des communications sécurisées et résilientes sur l'ensemble du territoire.
Dans le cadre de ce partenariat, Tusass s'appuiera sur le réseau OneWeb d'Eutelsat pour répondre à un large éventail de besoins en matière de connectivité.
Cyril Dujardin, Président de la Business Unit Connectivité d'Eutelsat, a déclaré : ' Les infrastructures critiques sont devenues un domaine d'intérêt majeur en Europe, et nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Tusass pour soutenir ses efforts visant à connecter les communautés isolées, les infrastructures de base et à permettre des services essentiels tels que les opérations de sauvetage et la sécurité et la sûreté maritimes'.
Valeurs associées
|3,2500 EUR
|Euronext Paris
|-4,83%
A lire aussi
-
Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a amorcé mercredi sa réorganisation avec le lancement opérationnel de "Vantage Studios", une nouvelle filiale regroupant ses plus grosses marques, a-t-il indiqué à l'AFP. Cette structure exploitera sous licence avec Ubisoft ... Lire la suite
-
Le groupe français de BTP Nouvelles générations d'entrepreneurs (NGE) doit réaliser sa plus grosse opération de croissance externe à l'international en acquérant le leader du marché uruguayen de la construction, Saceem, pour un montant non dévoilé, selon un communiqué ... Lire la suite
-
Numéro un peu particulier du Journal des biotechs, sans point d'actualité mais avec deux entretiens. Le premier est consacré à Pascal Prigent qui revient notamment sur l'arrêt du programme VS-01 dans l'ACLF et réaffirme la stratégie de Genfit dans cette indication. ... Lire la suite
-
La patronne des Écologistes, Marine Tondelier, qui porte en étendard l'union de la gauche pour la présidentielle de 2027, se dévoile dans un livre, laissant peu de doute sur son intention d'être candidate, même si dans son parti, certains ne cachent pas leur scepticisme. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer