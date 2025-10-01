 Aller au contenu principal
Eutelsat a signé un accord stratégique avec Tusass au Groenland
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 15:00

Eutelsat et Tusass, fournisseur national de services de télécommunications du Groenland, ont signé un accord stratégique pluriannuel portant sur l'intégration de la connectivité OneWeb en orbite terrestre basse (LEO) d'Eutelsat au Groenland.

Le partenariat permettra d'offrir des communications sécurisées et résilientes sur l'ensemble du territoire.

Dans le cadre de ce partenariat, Tusass s'appuiera sur le réseau OneWeb d'Eutelsat pour répondre à un large éventail de besoins en matière de connectivité.

Cyril Dujardin, Président de la Business Unit Connectivité d'Eutelsat, a déclaré : ' Les infrastructures critiques sont devenues un domaine d'intérêt majeur en Europe, et nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Tusass pour soutenir ses efforts visant à connecter les communautés isolées, les infrastructures de base et à permettre des services essentiels tels que les opérations de sauvetage et la sécurité et la sûreté maritimes'.

    du coup.....-5%

