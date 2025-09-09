 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eutelsat a renouvelé son partenariat avec BHS Telecommunications
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 12:17

(Zonebourse.com) - Eutelsat a annoncé le renouvellement de son partenariat de longue date avec BHS Telecommunications, un acteur régional clé de la distribution et des services de diffusion TV dans la région MENA.

Dans le cadre de ce nouvel accord, BHS louera des capacités en bande Ku sur le satellite EUTELSAT 7 West A, situé en position orbitale 7/8° Ouest, principale zone de diffusion pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

BHS est spécialisé dans la fourniture de solutions de diffusion et de télécommunications de bout en bout, notamment la distribution par satellite et par fibre, la connectivité IP, le streaming, la diffusion et la surveillance vidéo.

Le pôle vidéo 7/8° Ouest compte plus de 66 millions de foyers TV dans la région MENA, offrant une large gamme de contenus régionaux et internationaux.

Raymond Estphan Rahme, VPR Ventes MENA, Business Unit Vidéo d'Eutelsat, a déclaré : ' Cet accord renforce notre position de leader dans la région MENA et démontre notre capacité à fournir des solutions satellitaires flexibles et de haute qualité, adaptées aux besoins changeants de nos clients'.

