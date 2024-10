Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: a été retenu par l'UE pour le programme IRIS information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 17:57









(CercleFinance.com) - SpaceRISE, consortium constitué d' Eutelsat , d'Hispasat, de SES, ainsi que d'autres membres clés, a été retenu par la Commission européenne pour assurer la conception, la mise en oeuvre et l'exploitation d'IRIS, un gramme de l'Union européenne portant sur la connectivité multi-orbites.



'Ce choix marque une étape cruciale dans la mise en place, en Europe, d'infrastructures de communications à la fois sûres, résilientes et souveraines' indique le groupe.



Le programme IRIS permettra de consolider la résilience et la souveraineté numérique de l'Europe en dotant tous les États membres de l'Union européenne de services de connectivité à faible latence.



Eva Berneke, Directrice générale Eutelsat, a déclaré : ' Le programme IRIS s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement pris par Eutelsat de promouvoir la souveraineté numérique de l'Europe au moyen d'investissements soutenus dans des technologies multi-orbites destinées à déployer des réseaux de télécommunications multi-couches à faible latence, autant de caractéristiques dont l'Europe a impérativement besoin pour assurer sa résilience stratégique'





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. 3,84 EUR Euronext Paris +1,64%