Eutelsat +120% en 48H, cours multiplié par 6,6 en 3 jours information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 16:59









(CercleFinance.com) - Eutelsat explose de +120% en 48H, cours multiplié par 6,6 en 3 jours... ce qui efface d'un coup toutes les pertes depuis le 28/11/2022.

C'est l'un des plus forte hausse de l'histoire du 'SRD' (et pour une valeur éligible au PEA) : des vendeurs à découvert doivent être en perdition pour payer n'importe quel prix pour cette entreprise en déficit chronique depuis des années.

Il reste à prouver que 'One Web' va pouvoir concurrencer Starlink et s'avérer rentable.





Valeurs associées EUTELSAT 7,85 EUR Euronext Paris +119,75%