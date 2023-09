Eurosif nomme Matt Christensen administrateur indépendant

Eurosif, l’association européenne en charge de la promotion de l’investissement durable, vient de nommer Matt Christensen administrateur indépendant.

Matt Christensen est actuellement responsable mondial de l’investissement durable et l’investissement à impact et managing director d’Allianz Global Investors, qu’il a rejoint en 2020. Précédemment, il travaillait au sein d’Axa Investment Management, où il était responsable mondial de l’impact et de l’investissement responsable.

Il connaît bien Eurosif pour l’avoir dirigée pendant neuf ans à partir de sa création en 2002. Aujourd’hui, l’association est dirigée par Will Oulton.