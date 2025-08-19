 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Europlasma: vers un regroupement d'actions
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 09:30

(Zonebourse.com) - Europlasma annonce la décision de son conseil d'administration de procéder à un regroupement d'actions, par échange de 2.500 anciennes contre une nouvelle, une opération sans impact sur la valeur globale des titres, exception faite des rompus.

Les opérations de regroupement débuteront le 5 septembre, pour s'achever le 6 octobre. Les actionnaires devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d'obtenir un multiple de 2.500.

Les actions issues du regroupement seront admises sur Euronext Growth Paris sous un nouveau code ISIN (FR0014011QJ8) à compter du 7 octobre, premier jour de cotation, et les actions non regroupées seront radiées de la cote.

Valeurs associées

EUROPLASMA
0,0035 EUR Euronext Paris 0,00%


