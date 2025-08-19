Europlasma: vers un regroupement d'actions
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 09:30
Les opérations de regroupement débuteront le 5 septembre, pour s'achever le 6 octobre. Les actionnaires devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d'obtenir un multiple de 2.500.
Les actions issues du regroupement seront admises sur Euronext Growth Paris sous un nouveau code ISIN (FR0014011QJ8) à compter du 7 octobre, premier jour de cotation, et les actions non regroupées seront radiées de la cote.
Valeurs associées
|0,0035 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
