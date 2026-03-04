EUROPLASMA - Valdunes Industries retenue pour fournir des roues de métro en Amérique latine

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que, dans le cadre d’une réponse à un appel d’offres international, Valdunes Industries a été sélectionnée pour équiper les trains d’une société de transport public en Amérique latine. Le contrat pluriannuel porte sur 720 roues.

La société exploite un vaste réseau ferroviaire de transport de voyageurs constituant l’un des principaux réseaux de transport en Amérique latine.

Après ses récents succès en Europe du Nord et en Amérique du Nord, ce nouveau contrat conforte la place de Valdunes Industries en qualité d’acteur majeur de l’industrie ferroviaire au niveau international. Il confirme également la reconnaissance du savoir-faire industriel des salariés et valorise la qualité des composants fabriqués sur le territoire français.