EUROPLASMA - Valdunes Industries : nouveau contrat pour la fourniture de roues de trains en Europe du Nord

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que sa filiale Valdunes Industries a signé un contrat portant sur la fourniture de 1 800 roues de trains destinées au transport de fret lourd en Europe du Nord.



Ce contrat, d’une durée de deux ans, prévoit la livraison de 900 roues en 2027 et 900 autres en 2028 afin d’accompagner de manière progressive les besoins opérationnels du client.



Cet accord illustre la confiance accordée à Valdunes Industries pour la qualité, la fiabilité et la durabilité de ses produits destinés au transport de fret lourd. Après avoir déjà été retenue récemment pour un contrat en Amérique du Nord , Valdunes Industries démontre une nouvelle fois son savoir-faire et consolide, à travers ce nouveau contrat, sa position sur le marché ferroviaire et accroît son carnet de commandes pour les deux prochains exercices.