Europlasma va fournir 120 000 ébauchés par an à une entreprise publique ukrainienne

(AOF) - Europlasma a annoncé que sa filiale Les Forges de Tarbes a conclu un accord de coopération avec une entreprise publique ukrainienne affiliée à JSC, Industrie de Défense Ukrainienne - l’équivalent de la Direction Générale pour l’Armement en France -, pour la fourniture de 60.000 pièces de gros calibre utilisées dans la fabrication des obus 155mm dès 2024. Ce volume atteindra 120.000 pièces en 2026.

Ce nouvel accord d'une durée minimale de trois ans, dont la mise en œuvre est subordonnée à l'obtention d'une nouvelle licence export, conforte la décision d'augmenter du groupe la capacité de production du site tarbais à hauteur de 160.000 pièces par an dès 2025.

