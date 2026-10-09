EUROPLASMA : Tirage de la troisième tranche du financement obligataire

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce avoir procédé au tirage de la troisième tranche pour un total de 200 obligations convertibles en actions nouvelles de la Société pour un montant nominal total de 1 M€, sans bons de souscriptions d’actions attachés aux 200 obligations susceptibles d’être émises au titre de la première tranche.



La Société indique que ce tirage intervient dans le cadre du nouvel emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 45 M€ sur 36 mois annoncé le 30 avril 2026 . Il s’agit du tirage de la troisième tranche du contrat d’émission de bons d’émission (les « Bons d’Émission ») donnant accès à des obligations convertibles en actions nouvelles (les « OCA ») avec bons de souscription attachés le cas échéant (les « BSA ») au profit de Environmental Performance Financing (« EPF »), société du groupe Alpha Blue Ocean, mis en place afin notamment d’accompagner le développement des activités du Groupe Europlasma.