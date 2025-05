Europlasma: tirage de 200 obligations convertibles information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - Europlasma annonce le tirage de la treizième tranche de 200 obligations convertibles en actions nouvelles, pour un montant nominal d'un million d'euros, sans bons de souscriptions d'actions attachés.



Ce tirage intervient dans le cadre de l'emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 30 millions d'euros sur 36 mois au profit d'une société d'Alpha Blue Ocean, mis en place afin d'accompagner la forte croissance du périmètre du groupe.



Les fonds issus de ce programme seront alloués au financement du redressement de FDB Industries, du retournement de Valdunes Industries, de l'augmentation du capacitaire des Forges de Tarbes et de la poursuite du développement des activités historiques.





Valeurs associées EUROPLASMA 0,0086 EUR Euronext Paris -6,52%