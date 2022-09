Europlasma – Tirage de 1 tranche de 100 obligations convertibles en actions

Europlasma, expert des solutions de dépollution, a procédé au tirage d’une tranche de 100 obligations convertibles en actions nouvelles à émettre de la Société (les « OCA »), correspondant à la tranche 33, représentant un montant nominal total d’emprunt obligataire de 1 million d’euros, dans le cadre du contrat d’émission (le « Contrat ») de 10.000 bons d’émissions (les « Bons d’Emission ») d’OCA avec bons de souscriptions d’actions attachés le cas échéant (les « BSA » et, ensemble avec les OCA, les « OCABSA ») conclu entre Europlasma et Global Corporate Finance Opportunities 11 (« GCFO 11 ») le 16 avril 2021. Ce programme de financement, d’un montant maximum de 100 M€ sur 7 ans, doit servir, pour 75%, à financer de nouveaux projets générateurs de valeur.



Les fonds issus de ce tirage permettront de financer notamment la réfection biennale du four de vitrification des déchets d’amiante.



Par ailleurs, dans le but de se désensibiliser au marché de l’énergie en période hivernale, le Groupe a accéléré :

- son approvisionnement en matières premières

- certaines cadences de production.



Ainsi, les conséquences de la hausse hivernale de l’énergie seront contenues et ne devraient pas compromettre le modèle économique des entités concernées et de leurs clients. Pour autant, comme en témoigne le ralentissement des tirages d’OCA, cette accélération n’a pas accru le besoin de financement du Groupe.