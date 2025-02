EUROPLASMA - Soutien à l’investissement export des Forges de Tarbes confirmé

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, confirme l’obtention de la deuxième tranche de l’avance remboursable accordée aux Forges de Tarbes.



Cette avance correspond au complément du financement octroyé en 2023 dans le cadre du dispositif de soutien à l’industrie de la défense, pour les opérations de pérennisation et d’accroissement des capacités industrielles à l’export.



Le montant de cette deuxième tranche s’élève à 4.1 M€ et il sera débloqué en fonction de l’avancement des investissements visant à augmenter la capacité et la robustesse de l’usine.



Comme annoncé en août 2023[1], et à l’issue des différents versements, l’État aura ainsi consenti une avance de 7,1 M€ aux Forges de Tarbes.



La Direction générale de l’armement confirme ainsi son engagement sans faille et son accompagnement des Forges de Tarbes depuis la reprise du site par Europlasma en 2021.



Ce complément de financement va permettre aux Forges de Tarbes de poursuivre les investissements engagés pour accompagner la montée en cadence de la production et renforcer la capacité du site à absorber des pics d’activité. Ainsi, les Forges de Tarbes pourront faire face à la forte croissance de leur carnet de commandes laquelle est concomitante à l’octroi de nombreuses licences d’exportation accordées par le ministère de la Défense.