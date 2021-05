EUROPLASMA SIGNE UNE PROMESSE D'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ TARBES INDUSTRY

Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce avoir signé ce jour une promesse d'acquisition de l'intégralité du capital de la société Tarbes Industry, fleuron de l'industrie française doté d'un savoir-faire unique en matière de forgeage, de traitement thermique et d'usinage des métaux.



Cette opération de croissance externe confirme la deuxième phase du plan stratégique d'Europlasma (communiqué du 16/04/2021) articulé autour de 3 axes, à savoir : la dépollution, la décarbonation et la valorisation. L'acquisition de Tarbes Industry permettra d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur relative à la torche à plasma et de valoriser les produits issus du traitement des déchets de l'industrie de l'aluminium.