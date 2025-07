Europlasma signe un partenariat exclusif avec la société chinoise Beijing AptBlaze Technology Co., Ltd. afin d’accélérer la décarbonation de ses sites industriels

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités innovantes dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce la signature d’un accord de partenariat exclusif avec la société Beijing AptBlaze Technology Co., Ltd en vue de l’utilisation et du développement commercial d’une gamme de chaudières à haut rendement énergétique.



Celle-ci, combinée au nouveau procédé de vitrification des Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des Déchets Industriels (REFIDI) développé depuis trois ans par la filiale Europlasma Environmental Technologies Co Ltd., permettra de convertir en énergie électrique des déchets industriels à fort potentiel calorifique, avec un rendement énergétique et des volumes de rejets solides et gazeux au niveau des meilleurs pratiques mondiales.



Cet accord s’inscrit dans la volonté du Groupe Europlasma de réduire l’empreinte environnementale de l’ensemble de ses sites industriels, tout en améliorant de manière significative leur rentabilité, s’agissant d’activités électro-intensives. Il permettra également d’étendre l’offre de solutions globales de valorisation de déchets dangereux sans avoir recours à l’enfouissement, répondant à une exigence grandissante dans de nombreux pays du monde, notamment européens et asiatiques.