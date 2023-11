Europlasma : signature d’un accord de développement avec un fonds d’investissement chinois

(AOF) - Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies (EET) et Hangzhou Jinyao New Energy Technology Co., Ltd ont signé l’accord de recherche objet des discussions annoncées dans le communiqué du 25 septembre dernier. Cet accord vise la mise au point par EET d’un procédé de recyclage des électrodes de batteries Lithium-semblables à celles utilisées dans les véhicules électriques.

En fonction de l'avancement de ce projet de recherche, les partenaires s'accordent à poursuivre les discussions afin de confier à EET le développement de la solution industrielle, et, en parallèle, à ouvrir au Groupe Europlasma la possibilité d'entrer, directement ou indirectement, au capital de la société d'exploitation du procédé en Chine. L'élargissement des droits commerciaux aux zones géographiques non déjà définies (hors Chine et Europe) fera l'objet d'un accord en tant que de besoin.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.