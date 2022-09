EUROPLASMA : Signature d’un accord-cadre entre Inertam et la société algérienne SO.GE.B. ZRITA pour le traitement définitif de déchets amiantés dans le cadre de la convention de Bâle

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam a signé un accord-cadre avec la société algérienne SO.GE.B.ZRITA, spécialisée dans le désamiantage.



Cet accord est le préalable à une demande à l’Etat algérien, signataire de la convention de Bâle, d’autorisation d’exporter des déchets d’amiante. En outre, il fixe les principales modalités de la collaboration souhaitée par Inertam et SO.GE.B.ZRITA.



Dans l’immédiat, l’objectif de cet accord est de répondre à un Appel d’Offres lancé par un institutionnel de premier plan afin de proposer une solution clé en main depuis l’extraction de l’amiante par SO.GE.B.ZRITA jusqu’à son traitement définitif par vitrification par Inertam. Par la suite, cette collaboration permettra de proposer au marché algérien une prestation de services complète pour les déchets d’amiante dont les stocks sont estimés à plus de 10 millions de tonnes sur le territoire.