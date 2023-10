EUROPLASMA - Résultats semestriels 2023

• Stabilité du chiffre d’affaires et du résultat net, part du Groupe

• Performance opérationnelle courante reflet de la montée en puissance du pôle Industries du Groupe

• Maîtrise de la consommation de trésorerie et baisse de l’endettement net



Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation des matières premières et de la décarbonation, présente ses comptes semestriels consolidés 2023 (période du 1er janvier au 30 juin) arrêtés ce jour par le conseil d’administration .



Au cours du 1er semestre de l’exercice 2023, le groupe Europlasma a généré un chiffre d’affaires de 7,2 M€, stable par rapport à la même période de l’exercice précédent. Il est a noté que celui-ci a été minoré, à hauteur de 1 M€, par des retards de livraison imputables à un sous-traitant et décalant la reconnaissance de revenus au second semestre.

La dégradation du résultat opérationnel courant (-8,5 M€ vs -7,5 M€ au 1er semestre 2022) est directement liée à ce décalage de chiffre d’affaires. En dehors de cet effet conjoncturel, l’amélioration opérationnelle d’Inertam a permis d’absorber en partie la montée en charges du pôle Industrie (l’intégration de Satma Industries au sein du Groupe et la reprise de production des Forges de Tarbes étant toutes deux intervenues au 1er avril 2022).