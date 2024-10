EUROPLASMA - Résultats du premier semestre 2024

• Chiffre d’affaires en forte hausse à 15,6 M€ (+8,4 M€ par rapport au S1 2023), reflétant la dynamique de l’activité des Forges de Tarbes et l’intégration de Valdunes Industries ;

• EBITDA et résultat opérationnel courant affectés par le repli conjoncturel de l’activité de traitement de déchets amiantés ;

• Résultat opérationnel et résultat net impactés favorablement par l’intégration de Valdunes Industries (badwill) ;

• Maîtrise de la consommation de trésorerie, reconstitution des capitaux propres et poursuite du désendettement.



Europlasma présente ses comptes semestriels consolidés 2024 (période du 1er janvier au 30 juin 2024) arrêtés ce jour par le conseil d’administration.



Le Groupe a connu au cours de ce semestre une évolution importante de son périmètre avec la reprise en plan de cession à compter du 21 mars 2024, du fonds de commerce et des actifs jusqu’alors exploités par MG-Valdunes, intégrés à la société nouvellement créée Valdunes Industries. Celle-ci regroupe les sites de Leffrinckoucke (Dunkerque) et de Trith-Saint-Léger (Valenciennes), derniers lieux de fabrication en France de roues et d’essieux pour l’industrie ferroviaire.