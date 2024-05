EUROPLASMA - Résultats annuels 2023

• Chiffre d’affaires en progression de 6,1% à 15,4 M€ ;

• Performance opérationnelle affectée par des éléments conjoncturels (retards fournisseurs et crise énergétique);

• Dans ce contexte, recul maîtrisé de l’EBITDA et résultat net part du Groupe en amélioration de 1,2 M€ sur un an ;

• Fort dynamisme commercial au niveau du Groupe, illustré par l’accélération de la production de corps creux aux Forges de Tarbes ainsi que des perspectives prometteuses sur les sites de Chopex et Satma Industries ;

• Confiance pour l’exercice 2024 en raison d’un contexte commercial porteur et d’une amélioration continue de la rentabilité des conditions de production.





Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation des matières premières et de la décarbonation, présente ses comptes consolidés 2023 audités par le collège des Commissaires aux Comptes et arrêtés ce jour par le conseil d’administration (période du 1er janvier au 31 décembre 2023). Pour rappel, la société a annoncé le report de publication afin de confirmer les orientations stratégiques visant à maintenir un équilibre financier du Groupe à la suite du rachat de Valdunes intervenu le 20 mars dernier.