Europlasma reprend SATMA PPC, spécialiste de la production d’anodes à partir de feuilles d’aluminium



Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce sa désignation par le tribunal de commerce de Grenoble en qualité de repreneur de SATMA PPC, fabricant d’anodes en aluminium pour condensateurs électrolytiques. L’offre de reprise comprend le maintien de la production sur le site actuel, la conservation de l’intégralité des emplois, ainsi qu’un ambitieux plan d’investissements visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité.