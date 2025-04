EUROPLASMA : Report de la publication des états financiers 2024 du Groupe

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, informe le marché du report de la publication de ses états financiers 2024, initialement prévue ce jour. Cette décision a été prise dans le prolongement de l’acquisition des actifs et du fonds de commerce de la Fonderie de Bretagne , validée par le Tribunal de commerce de Rennes le 25 avril dernier.



En effet, Europlasma a dû concentrer ses efforts aux discussions ayant abouti à la formalisation de son offre. Dans ce contexte, Europlasma n'est pas en mesure de respecter l’échéance de publication des états financiers de l'exercice 2024, fixée au 30 avril 2025, pour lesquels des diligences comptables complémentaires allongeant actuellement le délai de finalisation des audits sont en cours.



Europlasma met tout en œuvre pour finaliser et publier ses états financiers avant la fin du mois de mai 2025 et informera le marché dès que possible de la nouvelle échéance de publication de ses comptes annuels 2024 ainsi que de la date de l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur ces comptes. Dans l’hypothèse où une demande de report du délai d’approbation des comptes au-delà du 30 juin s’avèrerait nécessaire, la société en informera ses actionnaires.