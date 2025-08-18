Europlasma : regroupement d'actions

(AOF) - Europlasma a décidé de procéder à un regroupement d’actions par échange de 2 500 actions anciennes, contre 1 action nouvelle. L’opération n’aura aucun impact sur la valeur globale des titres détenus en portefeuille par les actionnaires, exception faite des rompus. Le regroupement débutera le 5 septembre prochain et s’achèvera le 6 octobre. Le premier jour de cotation des actions regroupées sera donc le 7 octobre.
