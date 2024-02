EUROPLASMA - Projet de reprise de MG-Valdunes : levée des conditions suspensives et engagements financiers

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, a confirmé au Tribunal de commerce de Lille-Métropole la levée des conditions suspensives afférentes à l’offre de reprise de MG-Valdunes, dernier fabricant français de roues et d’essieux pour l’industrie ferroviaire .



En effet, à la suite d’une réunion de concertation, les parties prenantes mobilisées sur ce projet ont confirmé leurs engagements afin de permettre la reprise des deux sites de production de MG Valdunes, la forge de Leffrinckoucke et l’usine de traitement thermique et d’usinage à Trith-Saint-Léger. Ainsi, Europlasma entend faire vivre la seule dernière filière de production de roues de trains en France.



Les besoins financiers nécessaires à la mise en œuvre de la première phase du plan de reprise dite « de retournement », centrée sur les activités historiques des deux sites, sont estimés à un peu plus de 35 M€ sur les trois prochaines années. Les différentes parties prenantes ont acté leurs engagements, qui se répartissent de la manière suivante :



• 15 M€ pour Europlasma en fonds propres sur trois ans ;

• 15 M€ pour l’Etat sous forme de prêts ;

• 5 M€ pour les collectivités locales (dont 4 M€ de financement du foncier et 1 M€ de subventions) ;

• 1 M€ pour la SNCF, client historique de MG-Valdunes, selon des modalités qui restent à définir.