EUROPLASMA - Projet de développement d’un procédé de recyclage d’éléments de batteries au Lithium-ion avec un fonds d’investissement chinois

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies (EET) est entrée en négociation avec un fonds d’investissement basé à Hangzhou, en vue de mettre au point un procédé innovant de recyclage des anodes de batteries Lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques.

Le projet fait suite à des travaux menés au cours du second trimestre 2023 par EET dans son centre de recherche situé à Hangzhou. Les résultats observés démontrent la pertinence d’application du procédé afin de régénérer les anodes de batteries au lithium arrivées en fin de vie.

Les discussions avec ce fonds d’investissement spécialisé dans les technologies de rupture en lien avec la préservation de l’environnement portent sur :

- le financement des travaux de développement d’un démonstrateur pilote de recyclage d’anodes de batteries lithium,

- le partage des droits d’exploitation de ce procédé développé par EET,

- une option d’entrée au capital de la société d’exploitation du procédé en Chine.

La sollicitation spontanée de ce fonds pour notamment financer des travaux de recherche et de développement illustre la réputation grandissante de la filiale du Groupe Europlasma et montre la place que prend progressivement EET sur la scène chinoise dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets solides.