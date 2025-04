EUROPLASMA - Précisions dans le cadre du projet de reprise de la Fonderie de Bretagne

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, précise que son offre de reprise de la Fonderie de Bretagne , en redressement judiciaire depuis le 23 janvier 2025, sera à nouveau examinée par le Tribunal de commerce de Rennes, en seconde audience, le 16 avril 2025.



Dans ce contexte, le Groupe Europlasma se réserve la possibilité de reporter l’arrêté de ses comptes annuels 2024 et donc la publication du communiqué de ses résultats annuels 2024, actuellement prévus pour la fin du mois d’avril 2025.



Le Groupe Europlasma informera le marché dès que possible du calendrier de la procédure et de la décision quant à l’éventuel report de la publication de ses comptes annuels.