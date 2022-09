Europlasma – Point de situation concernant les résultats consolidés estimés du 1er semestre 2022

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce, dans le prolongement du communiqué du 4 août dernier et au regard des travaux de consolidation, que :

- le résultat opérationnel estimé du Groupe au titre du 1er semestre 2022 ressort positif(1) à 88 K€

- le résultat net part du groupe estimé s’établit à -2,4 M€ en progression de 8,7 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent.



Les comptes consolidés seront arrêtés par le Conseil d’administration prévu le 25 octobre 2022 et feront l’objet d’une communication conformément à la réglementation en vigueur(2).



Par ailleurs, le rapport semestriel incluant les états financiers semestriels consolidés et un rapport d’activité afférent à ces états financiers semestriels sera ensuite mis à disposition au plus tard le 31 octobre 2022(3).