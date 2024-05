Europlasma : performance opérationnelle affectée par des éléments conjoncturels

(AOF) - Au cours de l’exercice 2023, le groupe Europlasma a généré un chiffre d’affaires de 15,4 millions d'euros, en croissance de 6,1% par rapport à 2022, malgré plusieurs facteurs conjoncturels pénalisants. Cette progression s’explique principalement par la montée en puissance de la production de corps creux aux Forges de Tarbes toutefois limitée par la persistance des retards de livraison de fournisseurs. La performance opérationnelle a donc été affectée par l'impact de ce décalage de chiffre d'affaires sur les marges réalisées ainsi que par le coût toujours élevé de l'énergie.

Cela a pénalisé l'exploitation et la rentabilité de plusieurs sites, dont Inertam.

Malgré la hausse générale de l'activité, le groupe est néanmoins parvenu à maîtriser ses charges de personnel, en légère baisse sur l'exercice, à 10,8 millions d'euros. L'Ebitda annuel ressort ainsi toujours négatif à 13 millions d'euros.

En raison d'une dépréciation des actifs d'Inertam à hauteur de 2,9 millions d'euros, les dotations aux amortissements et dépréciations augmentent de 2,6 millions d'euros par rapport à 2022 et atteignent -6,9 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est aussi négatif s'élevant à 19,7 millions d'euros en 2023, contre -16,1 millions d'euros en 2022.

Europlasma affiche une perte opérationnelle plus importante sur l'exercice 2023 : 18,7 millions d'euros contre une perte de 8,3 millions d'euros en 2022.

Sa perte nette s'établit à 14,7 millions d'euros contre une perte de 15,9 millions d'euros en 2022.

Sur l'exercice 2024, Europlasma entend poursuivre ses efforts sur l'ensemble de ses segments afin d'améliorer la compétitivité de ses outils de production et de les conduire à la rentabilité.

