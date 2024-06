EUROPLASMA - Obtention d’une licence export vers la Roumanie

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Les Forges de Tarbes vient de recevoir un nouvel agrément du ministère de la Défense pour exporter vers la Roumanie des corps creux de gros calibre produits à Tarbes et utilisés dans la fabrication d’obus de 152mm.



Stéphane Bonillo, Directeur Général Adjoint des Forges de Tarbes déclare : « cette autorisation est doublement réjouissante dans la mesure où elle préfigure notre développement dans un nouveau pays européen, d’une part, et avec un nouveau produit, d’autre part. Cette nouvelle licence conforte notre ambition d’une montée en cadence très sensible dès cette année. »