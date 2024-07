EUROPLASMA - Nouvelle commande de 200 000 corps creux

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce la conclusion d’une nouvelle commande de 200 000 corps creux de gros calibre.



Europlasma se félicite de cette commande significative qui contribue à la relance de ses activités industrielles et illustre la pertinence des différentes synergies déployées au sein du Groupe au service de la souveraineté industrielle française.





À propos d’EUROPLASMA

Europlasma est un groupe français, présent à l’international, qui conçoit et développe depuis 30 ans des savoir-faire au service de l’homme et de son environnement. Expert dans la dépollution, ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux à partir de sa technologie propriétaire, la torche à plasma, ainsi qu’à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale, par substitution d’énergies fossiles ou grâce au recyclage dans une logique d’économie circulaire. L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™ (FR001400PDG8-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250).

Pour plus d’informations : www.europlasma.com.